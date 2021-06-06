لقاحات كورونا.. تقرير يكشف مفاجأة بشأن الجرعة الثانية

وتحدث استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية السعودي، عوض العمري في تقرير لقناة "إم بي سي"، عن التأخر في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وهل يؤثر هذا التأخر على زيادة نسبة الأجسام المضادة.وقال العمري: "الدلائل العلمية التي ظهرت خلال الشهرين الماضيين تفيد بأنه إذا تأخرت الجرعة الثانية من اللقاح تكون مناعة الجسم أقوى وأقوى، وتم إثبات ذلك علميّا في لقاح أكسفورد".وتابع: "أعتقد أن تأخير الجرعة الثانية من اللقاح ليس به ضرر كبير".وأكد أن "حكومات العالم أمام خيارات صعبة، بسبب نقص التطعيمات، وأرى أنها اتبعت النهج السليم بإعطاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الجرعة الأولى، والأرقام في المملكة العربية السعودية مشجعة جدًا".وأوضح أن "المدة الأنسب بين تناول الجرعتين ليست معروفة إلى الآن، وكل شيء يعتمد على مدى توافر اللقاح، والدول الأكثر نمواً صاحبة الحظ الوفير في إعطاء اللقاحات، لقدرتها المالية على الشراء".