تعليق جديد من الصحة النيابية بشأن "كورونا" وعودة الحياة لطبيعتها

وقال العميري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حالة التفاؤل الواضح التي رصدناها في بيان الصحة العالمية أمس بشأن امكانية احتواء جائحة كورونا جاءت نتيجة للنجاح الكبير في العديد من الدول في تلقيح عدد كبير من أبناء دولهم ضد الوباء ما اعطى مؤشرا في انخفاض الإصابات بين المواطنين والعودة الى الانفتاح على كافة الاصعدة".وأضاف العميري، أن "هذا الوضع ما زال مبكراً في العراق، وحالة الاطمئنان والتفاؤل ما زالت بعيدة نوعا ما عن بقية الدول، نتيجة عزوف الكثير من المواطنين عن اخذ اللقاحات، رغم اننا حاولنا مرارا وتكرارا وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية وبطرق مختلفة للتوعية في توضيح اهمية اللقاح للمواطنين وحثهم على أخذ اللقاح لما له من اهمية"، لافتا الى انه "متى ما وصلت نسبة اللقاحات في العراق الى 70% فحينها سيكون اطمئنان وعودة للحياة الطبيعية".