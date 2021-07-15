صحة كردستان تعلن تسجيل اول اصابة بسلالة "دلتا"

اعلن وزير الصحة في اقليم كردستان سامان البرزنجي، اليوم الخميس، عن تسجيل اول اصابة بسلالة دلتا.

وقال البرزنجي خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، ان "الاصابات بفايروس كورونا بالاقليم في تزايد مستمر مقارنة بالاسابيع الماضية، لاسيما وان اعداد المصابين والراقدين بمراكز الحجر الصحي اصبح اضعاف ما كان عليه".

واكد وزير الصحة بالاقليم، انه "تم تسجيل اول اصابة من دلتا كورونا"، مبينا ان "الوزارة تتابع منذ فترة الحالات للتأكد من وجود هذا النوع".

وطالب "المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق الاجراءات الصحية".