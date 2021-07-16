لجنة متابعة اجراءات مواجهة كورونا توصي باتخاذ قرارات مشددة لايقاف تدهور الموقف الوبائي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لجنة الامر الديواني ( ٢١٧ ) المكلفة بمتابعة الاجراءات الوقائية والعلاجية عقدت مساء الخميس اجتماعا طارئا برئاسة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى بدر المخول بادارة وزارة الصحة وبحضور الوكلاء لوزارة الصحة والبيئة ومدراء مديريات الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية و هيئة الحشد الشعبي".واضافت انه "تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الوبائي الخطير لجائحة كورونا ومراجعة الخطط الوقائية والعلاجية وكذلك متابعة سير الخطة الوطنية للتلقيح ضد فايروس كوفيد ١٩".وتابع البيان ان "المشاركين في الاجتماع اكدوا على ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة وسريعة لضمان أيقاف التدهور في الموقف الوبائي ومتابعة التزام المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاجراءات الوقائية من لبس الكمامات و تعقيم اليدين والتباعد الجسدي، والاستمرار بالحملات التوعوية المكثفة لحث المواطنين على اخذ اللقاحات الامنة والرصينة في المستشفيات والمراكز الصحية، لانها الطريقة الاسرع للحفاظ على حياة المواطنين والسيطرة على الجائحة الخطيرة".