صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم إجراء 1155 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتبين إصابة 292 شخصاً، وقابل ذلك تسجيل 449 حالات شفاء، فيما توفي 3 أشخاص خلال المدة المذكورة".

وأضاف، أن "من بين الاصابات (17) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف".

وتابع، "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف، كما يلي:

مجموع الاصابات الكلي : 73397

مجموع حالات الشفاء : 65315

مجموع الوفيات : 580

مجموع الحالات تحت العلاج : 7502

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4552