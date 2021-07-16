محافظة عراقية تصدر تنويها هاما للمواطنين بشان مصابي كورونا

أصدرت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، تنويها هاما للمواطنين بشان مصابي كورونا.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حسب توجيهات مديرية الدفاع المدني بإخلاء المستشفيات الكرفانية وتوفير أماكن بديلة داخل البنايات لمنع حدوث اي طارئ لاسامح الله، وللزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بجائحة كُورونا، مما يتطلب توفير أماكن لإستيعاب تلك الزيادة الحاصلة، وعليه سوف يتم إغلاق بعض الإستشاريات في مدينة الامام الحسين ( ع) الطبية لتوفير أماكن لرقود المرضى مؤقتا ، وعند إنخفاض أعداد الإصابات سوف يعاد فتح تلك الإستشاريات في المدينة الطبية".

واضاف البيان، انه "سوف يتم إفتتاح الإستشاريات في مستشفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام (التركي) في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمراجعين وفتح باقي الاقسام تباعا فيها".

وتابع ان "كلتا المدينتان ستعمل مستقبلا في تقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة لأهالي كربلاء المقدسة وزوارها".

واوضح، "نهيب بأهالي كربلاء المقدسة بالإسراع إلى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاح للحفاظ على أنفسهم وعلى عوائلهم من الإصابات والوقاية من هذا المرض الشرس".

واختتم البيان بالقول: "سوف تبقى الإستشاريات التالية مفتوحة في مدينه الإمام الحسين (ع) الطبية كونها في بنايات منفصلة ..

إستشارية الأورام.. مركز الأورام

إستشارية القلبية.. مركز القلب

إستشارية السكري .. مركز السكري

إستشارية الجراحية .. في الطوارىء

استشاريه الكسور في الطواريء

إستشارية الجهاز الهضمي .. مركز الجهاز الهضمي

إستشاريه كُورونا .. مركز الزهراء .