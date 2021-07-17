صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز إنه "تم اجراء 1240 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وبلغت عدد الاصابات 271 فيما تماثل 443 مصابا للشفاء مقابل تسجيل 4 حالات وفاة".

واضاف البيان، انه "من بين الاصابات (14) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 73668

مجموع حالات الشفاء : 65758

مجموع الوفيات : 584

مجموع الحالات تحت العلاج : 7326

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4566".