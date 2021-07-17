صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

ابو دشير---------------30
ابو غريب --------------30
الاسكان ----------------9
الاعلام ----------------24
البياع -----------------34
التاجي ----------------41
الحارثية ----------------9
الحرية ----------------29
الدورة -----------------91
الرحمانية --------------15
السيدية--------------- 24
الشرطة الخامسة --------11
الشرطة الرابعة ----------14
الشعلة ---------------30
الصالحية------------- 10
الطارمية -------------23
العطيفية -------------22
العلاوي ---------------18
الغزالية--------------- 22
القادسية --------------14
الكاظمية --------------23
اللطيفية ---------------23
المحمودية ------------34
المشاهدة -------------17
المعالف --------------12
المنصور --------------32
المواصلات -----------13
النصر والسلام --------20
الوشاش --------------5
اليوسفية ------------15
حي الجامعة ---------24
حي الجهاد ---------39
حي العامل ---------38
حي العدل ---------26
حي الفرات ---------7
سبع البور ---------23
سويب ------------8
شارع حيفا--------16
المجموع ( 875)