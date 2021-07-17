صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، السبت، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا في جانب الكرخ.



وادناه تفاصيل الاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ:

ابو غريب --------------30

الاسكان ----------------9

الاعلام ----------------24

البياع -----------------34

التاجي ----------------41

الحارثية ----------------9

الحرية ----------------29

الدورة -----------------91

الرحمانية --------------15

السيدية--------------- 24

الشرطة الخامسة --------11

الشرطة الرابعة ----------14

الشعلة ---------------30

الصالحية------------- 10

الطارمية -------------23

العطيفية -------------22

العلاوي ---------------18

الغزالية--------------- 22

القادسية --------------14

الكاظمية --------------23

اللطيفية ---------------23

المحمودية ------------34

المشاهدة -------------17

المعالف --------------12

المنصور --------------32

المواصلات -----------13

النصر والسلام --------20

الوشاش --------------5

اليوسفية ------------15

حي الجامعة ---------24

حي الجهاد ---------39

حي العامل ---------38

حي العدل ---------26

حي الفرات ---------7

سبع البور ---------23

سويب ------------8

شارع حيفا--------16

المجموع ( 875) ابو دشير---------------30ابو غريب --------------30الاسكان ----------------9الاعلام ----------------24البياع -----------------34التاجي ----------------41الحارثية ----------------9الحرية ----------------29الدورة -----------------91الرحمانية --------------15السيدية--------------- 24الشرطة الخامسة --------11الشرطة الرابعة ----------14الشعلة ---------------30الصالحية------------- 10الطارمية -------------23العطيفية -------------22العلاوي ---------------18الغزالية--------------- 22القادسية --------------14الكاظمية --------------23اللطيفية ---------------23المحمودية ------------34المشاهدة -------------17المعالف --------------12المنصور --------------32المواصلات -----------13النصر والسلام --------20الوشاش --------------5اليوسفية ------------15حي الجامعة ---------24حي الجهاد ---------39حي العامل ---------38حي العدل ---------26حي الفرات ---------7سبع البور ---------23سويب ------------8شارع حيفا--------16المجموع ( 875)