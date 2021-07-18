صحة اقليم كردستان تتحدث عن الوضع الوبائي وتوجه نداء للمواطنين

تحدثت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاحد، الوضع الصحي والوبائي، في ظل دخول البلاد بالموجة الثلاثة من الجائحة.

قال المتحدث الرسمي لوزارة صحة الاقليم آسو محمد امين حويزي في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "هناك تزايدا لعدد الاصابات بكورونا في اربيل". وأشار الى "عقد اجتماع قريب بين وزارة الصحة والجهات المعنية واجتماع اخر للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا لتعزيز اجراءات مكافحة الوباء". ودعا حويزي الى "ضرورة الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي والاستعجال بأخذ جرعات اللقاحات للتقليل من الاصابات اليومية والحالات الحرجة الموجودة في الاقليم".

