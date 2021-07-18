بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا الوباء ومتلقي اللقاح عالمياً

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونا و 998 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 82 ألف حالة.وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3,6 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.