بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا الوباء ومتلقي اللقاح عالمياً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليونا حتى اليوم الأحد فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.6 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونا و 998 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 82 ألف حالة.
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3,6 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.