صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ631 إصابة بكورونا

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا في جانب الكرخ، كانت كالأتي:ابو غريب ------------13الاسكان --------------6الاعلام --------------18البياع ---------------14التاجي-------------33التاجيات -------------1الحارثية------------- 13الحرية --------------31السيدية------------- 20الشالجية------------ 13الشعلة-------------- 26الصالحية------------ 13الطارمية------------- 16العامرية --------------1العطيفية------------ 15العلاوي -------------12الغزالية -------------25القادسية------------ 17الكاظمية----------- -23اللطيفية ------------15المحمودية ----------41المكاسب ------------11المنصور------------ 24الوشاش -------------10اليرموك -------------27اليوسفية -------------21حي الجامعة ----------17حي الجهاد -----------41حي العامل -----------42حي العدل ------------19سبع البور------------- 9شارع حيفا ------------11كرادة مريم ------------11ناحية الرشيد----------17سكنة جانب الرصافة-----2محافظة بابل -----------2محافظة ذي قار-------- -1المجموع 631