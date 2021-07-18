صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ631 إصابة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الاحد، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة المسجلة في الدائرة.
وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا في جانب الكرخ، كانت كالأتي:
ابو غريب ------------13
الاسكان --------------6
الاعلام --------------18
البياع ---------------14
التاجي-------------33
التاجيات -------------1
الحارثية------------- 13
الحرية --------------31
السيدية------------- 20
الشالجية------------ 13
الشعلة-------------- 26
الصالحية------------ 13
الطارمية------------- 16
العامرية --------------1
العطيفية------------ 15
العلاوي -------------12
الغزالية -------------25
القادسية------------ 17
الكاظمية----------- -23
اللطيفية ------------15
المحمودية ----------41
المكاسب ------------11
المنصور------------ 24
الوشاش -------------10
اليرموك -------------27
اليوسفية -------------21
حي الجامعة ----------17
حي الجهاد -----------41
حي العامل -----------42
حي العدل ------------19
سبع البور------------- 9
شارع حيفا ------------11
كرادة مريم ------------11
ناحية الرشيد----------17
سكنة جانب الرصافة-----2
محافظة بابل -----------2
محافظة ذي قار-------- -1
المجموع 631