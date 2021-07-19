الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

وجه الوكيل الفني والمكلف بإدارة وزارة الصحة الدكتور هاني العقابي، اليوم الاثنين، رسالة الى الشعب العراقي حول الوضع الوبائي في البلاد.

وقال العقابي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوضع الوبائي في العراق خطير جداً"، مبينا ان "هنالك عدد كبير في عدد الراقدين في المستشفيات وهم من الحالات الخطرة

واضاف ان "وزارة الصحة أعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله ونناشد الجميع الالتزام بالارشادات الوقائية وخصوصا الزوار في زيارة عرفة"، موضحا ان "عدد المرافقين مع المريض كبيرة جدا وأغلبهم غير ملتزمين بالاجراءات الوقائية ولا يرتدون الكمامة".

وتابع ان "عدد الكوادر الطبية في المستشفيات غير كافي بسبب الاعداد الكبرى للمصابين"، مردفا، "لا نستطيع اجتياز ازمة الوباء وتقليل عدد الداخلين الى المستشفيات الا باخذ اللقاح".

وأكد العقابي ان "اعراض الفايروس خطيرة جدا ومن الصعب تحملها والخلاص من هذا الخطر هو التطعيم"، داعيا المرضى والمرافقين الالتزام بارشدات الكوادر الطبية وعدم ادخال الهيترات والامتناع عن التدخين داخل الردهات".

واوضح، "نحن الان في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الاصابات والوفيات في تزايد مستمر"، مطالبا القوات الامنية بتعزيز تواجدها في جميع المستشفيات لردع من يقف امام تقديم الخدمات للمرضى ومنع دخول المرافقين".

وأكمل، "لا ننسى ان نشيد بدور كافة ملاكاتنا الطبية والصحية والتمريضية والساندة والادارية والاعلامية والامنية لجهودهم المبذولة ولغاية اليوم لمواجهة الجائحة".

واختتم بالقول: "على الجميع التكاتف والتعاون في نشر التوعية عبر وسائل الاعلام اومنصات التواصل الاجتماعي وعن طريق التواصل المباشر وغير المباشر وفي كافة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لحفظ الامن الصحي للبلد".