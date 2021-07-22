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كورونا حول العالم.. ارتفاع دراماتيكي وأزمة إصابات في دول عدة

2,685 مشاهدة

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، في ظل تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات إلى 192 مليوناً و840 ألفاً و803 إصابات.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و142 ألفا و679 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 175 مليونا و357 ألفا و704 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 15198 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، وهي أكبر قفزة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ كانون الثاني ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و693495.

وقالت الوزارة إنها سجلت 397 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 237207.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير.

وتشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60 %.

وحذّرت "منظمة الصحة للبلدان الأمريكية" من أنّ كوبا تشهد "ارتفاعاً دراماتيكياً" في إصابات كورونا في العديد من مقاطعاتها حيث تتفشّى المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان خلال مؤتمر صحافي إنّ: "أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 آخذة في الارتفاع في كوبا حيث تسجّل العديد من المقاطعات ارتفاعاً دراماتيكياً في الإصابات".

وأضافت مديرة هذه الوكالة الإقليمية التابعة لمنظمة الصحّة العالمية أنّ الوضع "دقيق بشكل خاص" في منطقة ماتانزاس السياحية.

من جهته قال سيرو أوغارتي، رئيس الحالات الطارئة في منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إنّ كوبا البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة سجّلت هذا الأسبوع عدداً قياسياً من الإصابات منذ ظهر الفيروس في الجزيرة في آذار2020.

وأضاف أنّ كوبا سجّلت هذا الأسبوع "أكثر من 43 ألف إصابة، أي بزيادة بنسبة 21% (مقارنة بالأسبوع السابق)، وبمعدّل 6199 إصابة جديدة يومياً"، مشيراً إلى أنّ المتحورة دلتا تتفشّى "في مقاطعات عدّة".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية الخميس تسجيل 41383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و507 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 31.26 مليون وبلغ عدد الوفيات 418987، وفقا لبيانات حكومية.

وسجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا آخر لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1842، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء أسوأ موجة تفش على الإطلاق وسط تزايد الحالات في جميع أنحاء البلاد نتيجة سلالة دلتا الأشد عدوى.

وتشمل أحدث الأرقام 270 بحارا على متن مدمرة تابعة للبحرية لمكافحة القرصنة كانوا يشاركون في دوريات في المياه قبالة أفريقيا وعادوا إلى بلادهم يوم الثلاثاء بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.

وتدرس السلطات توسيع القيود المفروضة على العاصمة سول والمناطق المجاورة الأسبوع المقبل مع استمرار ظهور حالات إصابة في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 184103 بالإضافة إلى 2063 وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيسي سجل 50 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، ارتفاعا من 22 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل منها 11 في إقليم جيانغسو الشرقي وحالة في إقليم يونّان بجنوب غرب البلاد.

ورصدت البلاد 18 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض انخفاضا من 23 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 92414 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

وسجلت تايلاند 13655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي للإصابات اليومية لليوم الثاني على التوالي، وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 453132. كما سجلت البلاد 87 وفاة جديدة ليصل مجمل الوفيات إلى 3697.
 
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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