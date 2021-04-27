3 شوربات صحية لحرق الدهون في رمضان!

تبحثين عن خسارة الوزن في شهر رمضان الفضيل؟ لا تفوّتي على نفسكِ فرصة الإستمتاع بالشوربات اللذيذة في الإفطار، والتي لن تستمتعي فقط بطعمها اللذيذ، بل أنّكِ ستستفيدين من آثارها المنحّفة والحارقة للدهون أيضاً!





شوربة البصل:



داخل قدر معدني، قومي بغلي مقدار 3 أكواب من الماء ثمّ أضيفي مقدار بصلة متوسّطة مقطّعة مع حبّتين من الليمون المشرّح بقشوره. اتركي المزيج ليغلي على نار قويّة لمدّة 3 دقائق ثمّ أضيفي مكعّب أو نصف من مرق الدجاج واطهيه على نار متوسّطة لمدّة 12 دقيقة. قومي بعدها بتصفية المزيج وإضافة القليل من الملح كما البهارات حسب الرغبة وشرب الحساء ساخناً.



شوربة البروكولي:





قومي بغلي مقدار كوبين من الماء مع كوب من البروكولي، نصف ملعقة من الكموّن كما الملح، وفصّين من الثوم لمدّة 10 دقائق على نار قويّة. بعدها، اتركي المزيج حتّى يبرد قليلاً وضعيه في الخلاط حتّى تحصلي على خليط متجانس. اسكبيه في صحنكِ ورشّي عليه القليل من الفلفل الأسود لطعم ألذّ.



شوربة العدس:

قومي بغلي مقدار كوبين من الماء مع كوب من البروكولي، نصف ملعقة من الكموّن كما الملح، وفصّين من الثوم لمدّة 10 دقائق على نار قويّة. بعدها، اتركي المزيج حتّى يبرد قليلاً وضعيه في الخلاط حتّى تحصلي على خليط متجانس. اسكبيه في صحنكِ ورشّي عليه القليل من الفلفل الأسود لطعم ألذّ.

اسكبي في قدر معدني مقدار كوبين ونصف من العدس وإغمريه بالمياه ثمّ ضعيه على نار متوسّطة لمدّة نصف ساعة. بعدها، قومي بإذابة مقدار نصف ملعقة كبيرة من الدقيق في القليل من المياه وأضيفي المزيج إلى العدس. كذلك، قومي بتحمير مقدار نصف بصلة كبيرة مفرومة في القليل من زيت الزيتون جانباً وأضيفيها كذلك فوق العدس. وأخيراً، قومي برشّ نصف ملعقة كبيرة من الكمون، ربع ملعقة من الفلفل الأسود والقليل من الملح حسب الرغبة ثمّ تحريك المزيج جيّداً وتناوله ساخناً.