4 مقشرات طبيعية لأيدي ناعمة وجذابة

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة فإننا لا نقصر أبداً في العناية بوجهنا. نقوم بشراء ووضع الكريمات والمستحضرات عليه للحفاظ على صحته وتغذيته وإشراقته. لكن ماذا عن اليدين؟ من المفارقات أن اليدين هي أكثر أجزاء الجسم تجاهلًا. وهي من أولى المناطق التي تظهر عليها علامات الشيخوخة. وبالتالي، من المهم أن تعتني بيديك حتى لا تبدو باهتة.





مقشرات منزلية بسيطة لأيدي ناعمة لقد قمنا بإدراج بعض الوصفات للتقشير التي يمكن أن تساعد في ترطيب وتنعيم يديك. لا تقشر هذه المقشرات بشرتك فحسب، بل تحفز أيضاً إنتاج الكولاجين وتؤخر ظهور التجاعيد. تابعي المزيد لتعرفي كيف يمكنك تقشير يديك بشكل طبيعي في المنزل.





1. مقشر السكر

يساعد قوام السكر على تقشير بشرتك. يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E التي تساعد على ترطيب وتلطيف البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

سوف تحتاجين:

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة زيت زيتون

10-15 قطرة من زيت اللافندر الأساسي

طريقة التحضير: امزجي جميع المكونات في وعاء. استعملي كمية صغيرة من المقشر ودلكيها برفق في يديك لمدة دقيقة واحدة. اشطفيه بالماء الدافئ.

2. مقشر اليدين بملح إبسوم

لا يمكن لملح إبسوم أو الملح الإنجليزي أن يخفف الألم والالتهاب فحسب، بل يقشر جلد يديك ويجعله أكثر نعومة.

سوف تحتاجين:

1كوب ملح ابسوم

كوب زيت زيتون أو زيت بذور عنب

طريقة التحضير: أضيفي ملح إبسوم والزيت في وعاء واخلطيهم جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة. افركيها على يديك وقومي بالتدليك بلطف لمدة 1-2 دقيقة. اشطفيه بالماء الدافئ.

3. مقشر باللوز والعسل

يعمل مسحوق اللوز كمقشر ممتاز. العسل مرطب طبيعي يخفف من الجفاف ويحسن نسيج الجلد. يمكن أن يساعد ذلك في جعل يديك ناعمة وسلسة.

سوف تحتاجين:

حفنة من اللوز

1/2 ملعقة صغيرة عسل

الحليب حسب الحاجة

طريقة التحضير: اطحني حفنة من اللوز إلى مسحوق ناعم.أضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل والحليب الكافي لعمل عجينة ناعمة. دلكي هذا الخليط على يديك لمدة دقيقتين. اشطفيه بالماء الدافئ.

ملحوظة: يجب استخدام هذا المقشر على الفور وعدم تخزينه لأن الحليب يمكن أن يفسد في غضون ساعات قليلة.

4. مقشر السكر وزيت جوز الهند

يستخدم زيت جوز الهند تقليديا من قبل العديد من الناس لتخفيف اضطرابات الجلد المختلفة. يحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تساعد في تهدئة وترطيب البشرة.

سوف تحتاجين:

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عسل

1/4 كوب سكر (بني أو أبيض)

ربع كوب ملح البحر

عصير الليمون

طريقة التحضير: اخلطي ملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند والعسل. أضيفي ملح البحر والسكر الناعم واخلطيهم جيداً. اضيفي عصير الليمون ويخلط لمدة 30 ثانية. دلكي المزيج برفق على يديك لمدة دقيقة واحدة. اشطفيه بالماء الدافئ.