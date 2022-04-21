وصفة سهلة ومفصّلة لتحضير قوزي الدجاج

المقادير:
§ كيلوغرامان من الدجاج المقطع
§ 3 كؤوس من الأرز المغسول والمصفى
§ حبتان من البصل مقشّرتان ومفرومتان فرماً ناعماً
§ فصّان مدقوقان من الثوم
§ 10 حبات من الحبهان
§ 10 حبات من الفلفل الأسود
§ 10 حبات من القرنفل
§ عود من القرفة
§ ورقتا غار
§ ملعقتان كبيرتان من الملح
§ 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي
§ كأسان من الماء الساخن
§ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
§ حبة من البندورة الناضجة والمقطعة إلى أنصاف متساوية
§ قرنان من الفلفل الأخضر الرومي مقطعان إلى أنصاف متساوية
o 500 غرام من معكرونة السباغيتي
§ 3 حبات من البندورة المبشورة
§ قطعة من الليمون المجفف أي اللومي
§ ملعقتان كبيرتان من رب البندورة
§ رشّة من: الزعفران، ولون الطعام الأحمر، ولون الطعام الأصفر
طريقة التحضير:
§ وضع نصف كمية الزيت النباتي، والبصل، ونصف كمية الثوم المدقوق في قدر على النار والتحريك
§ إضافة الدجاج وتحريكه جيداً حتّى ينضج
§ إضافة خليط البهارات الصحيحة، والزنجبيل المطحون إلى الدجاج والتحريك جيداً
§ إضافة نصف كمية الماء الساخن، وترك الخليط على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى يتّحمر الدجاج
§ رفع الدجاج عن النار مع الحرص على الاحتفاظ بالمرق
§ وضع الدجاج في صينية مخصصة للفرن مدهونة بالزيت
§ إدخال الصينية إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى ينضج ويكتسب اللون الذهبي
§ تسخين الكمية المتبقية من الماء الساخن في قدر على النار
§ إضافة نصف كمية الملح، ونصف كمية زيت الذرة في قدر آخر على النار وترك الخليط حتّى يغلي
§ إضافة المعكرونة وتحريكها من جميع النواحي حتّى تنضج ثمّ رفعها عن النار وتصفيتها من الماء
§ تسخين الكمية المتبقية من زيت الذرة في مقلاة على النار، ثمّ وضع البصل، والثوم والتحريك جيداً
§ ثمّ إضافة الليمون المجفف، ورب البندورة، والبندورة المبشورة، والفلفل الأخضر الرومي، بالإضافة إلى الكمية المتبقّية من الملح
§ إضافة نصف كمية مرقة الدجاج، والمعكرونة والتحريك جيداً حتّى تتجانس المكوّنات
§ تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة
§ تسخين الكمية المتبقية من مرقة الدجاج في قدر على النار، ثمّ إضافة الأرز والزعفران والتحريك جيداً
§ تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة أو حتّى ينضج الأرز، ثمّ رفعه عن النار ووضعه جانباً
§ تقسيم الأرز إلى قسمين
§ وضع لون الطعام الأصفر على القسم الأول من الأرز وخلطه جيداً حتّى يكتسب اللون الأصفر
§ وضع لون الطعام الأحمر على القسم الثاني من الأرز، وخلطه حتّى يكتسب اللون الأحمر
§ سكب الأرز الأصفر، والأرز الأحمر في طبق واسع للتقديم
§ إضافة الدجاج المحمرّ
§ تزيين الطبق بشرائح البندورة، والبيض، والليمون، والمكسرات المقلية، والبصل المقلي