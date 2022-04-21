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وصفة سهلة ومفصّلة لتحضير قوزي الدجاج

للنساء فقط

2022-04-21 | 02:59
وصفة سهلة ومفصّلة لتحضير قوزي الدجاج
454 مشاهدة

قوزي الدجاج من الأطباق الغنيّة بالعناصر الغذائيّة الكاملة، وهو من الوصفات الشعبيّة المحبّبة لا سيما في شهر رمضان الكريم نظرًا لأنها تزوّد الجسم بالطاقة اللازمة. إليك الطريقة الأفضل والأسرع لتحضير هذا الطبق.

المقادير:

§    كيلوغرامان من الدجاج المقطع

§    3 كؤوس من الأرز المغسول والمصفى

§    حبتان من البصل مقشّرتان ومفرومتان فرماً ناعماً

§    فصّان مدقوقان من الثوم

§    10 حبات من الحبهان

§    10 حبات من الفلفل الأسود

§    10 حبات من القرنفل

§    عود من القرفة

§    ورقتا غار

§    ملعقتان كبيرتان من الملح

§    3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

§    كأسان من الماء الساخن

§    ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

§    حبة من البندورة الناضجة والمقطعة إلى أنصاف متساوية

§    قرنان من الفلفل الأخضر الرومي مقطعان إلى أنصاف متساوية

500 غرام من معكرونة السباغيتي

§    3 حبات من البندورة المبشورة

§    قطعة من الليمون المجفف أي اللومي

§    ملعقتان كبيرتان من رب البندورة

§    رشّة من: الزعفران، ولون الطعام الأحمر، ولون الطعام الأصفر

 

طريقة التحضير:

§    وضع نصف كمية الزيت النباتي، والبصل، ونصف كمية الثوم المدقوق في قدر على النار والتحريك

§    إضافة الدجاج وتحريكه جيداً حتّى ينضج

§    إضافة خليط البهارات الصحيحة، والزنجبيل المطحون إلى الدجاج والتحريك جيداً

§    إضافة نصف كمية الماء الساخن، وترك الخليط على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى يتّحمر الدجاج

§    رفع الدجاج عن النار مع الحرص على الاحتفاظ بالمرق

§    وضع الدجاج في صينية مخصصة للفرن مدهونة بالزيت

§    إدخال الصينية إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى ينضج ويكتسب اللون الذهبي

§    تسخين الكمية المتبقية من الماء الساخن في قدر على النار

§    إضافة نصف كمية الملح، ونصف كمية زيت الذرة في قدر آخر على النار وترك الخليط حتّى يغلي

§    إضافة المعكرونة وتحريكها من جميع النواحي حتّى تنضج ثمّ رفعها عن النار وتصفيتها من الماء

§    تسخين الكمية المتبقية من زيت الذرة في مقلاة على النار، ثمّ وضع البصل، والثوم والتحريك جيداً

§    ثمّ إضافة الليمون المجفف، ورب البندورة، والبندورة المبشورة، والفلفل الأخضر الرومي، بالإضافة إلى الكمية المتبقّية من الملح

§    إضافة نصف كمية مرقة الدجاج، والمعكرونة والتحريك جيداً حتّى تتجانس المكوّنات

§    تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة

§    تسخين الكمية المتبقية من مرقة الدجاج في قدر على النار، ثمّ إضافة الأرز والزعفران والتحريك جيداً

§    تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة أو حتّى ينضج الأرز، ثمّ رفعه عن النار ووضعه جانباً

§    تقسيم الأرز إلى قسمين

§    وضع لون الطعام الأصفر على القسم الأول من الأرز وخلطه جيداً حتّى يكتسب اللون الأصفر

§    وضع لون الطعام الأحمر على القسم الثاني من الأرز، وخلطه حتّى يكتسب اللون الأحمر

§    سكب الأرز الأصفر، والأرز الأحمر في طبق واسع للتقديم

§    إضافة الدجاج المحمرّ

§    تزيين الطبق بشرائح البندورة، والبيض، والليمون، والمكسرات المقلية، والبصل المقلي

 

 

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