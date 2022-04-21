وصفة سهلة ومفصّلة لتحضير قوزي الدجاج

المقادير:

§ كيلوغرامان من الدجاج المقطع

§ 3 كؤوس من الأرز المغسول والمصفى

§ حبتان من البصل مقشّرتان ومفرومتان فرماً ناعماً

§ فصّان مدقوقان من الثوم

§ 10 حبات من الحبهان

§ 10 حبات من الفلفل الأسود

§ 10 حبات من القرنفل

§ عود من القرفة

§ ورقتا غار

§ ملعقتان كبيرتان من الملح

§ 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

§ كأسان من الماء الساخن

§ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

§ حبة من البندورة الناضجة والمقطعة إلى أنصاف متساوية

§ قرنان من الفلفل الأخضر الرومي مقطعان إلى أنصاف متساوية

o 500 غرام من معكرونة السباغيتي

§ 3 حبات من البندورة المبشورة

§ قطعة من الليمون المجفف أي اللومي

§ ملعقتان كبيرتان من رب البندورة

§ رشّة من: الزعفران، ولون الطعام الأحمر، ولون الطعام الأصفر

طريقة التحضير:

§ وضع نصف كمية الزيت النباتي، والبصل، ونصف كمية الثوم المدقوق في قدر على النار والتحريك

§ إضافة الدجاج وتحريكه جيداً حتّى ينضج

§ إضافة خليط البهارات الصحيحة، والزنجبيل المطحون إلى الدجاج والتحريك جيداً

§ إضافة نصف كمية الماء الساخن، وترك الخليط على نار هادئة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى يتّحمر الدجاج

§ رفع الدجاج عن النار مع الحرص على الاحتفاظ بالمرق

§ وضع الدجاج في صينية مخصصة للفرن مدهونة بالزيت

§ إدخال الصينية إلى فرن متوسط الحرارة لمدة ثلاثين دقيقة أو حتّى ينضج ويكتسب اللون الذهبي

§ تسخين الكمية المتبقية من الماء الساخن في قدر على النار

§ إضافة نصف كمية الملح، ونصف كمية زيت الذرة في قدر آخر على النار وترك الخليط حتّى يغلي

§ إضافة المعكرونة وتحريكها من جميع النواحي حتّى تنضج ثمّ رفعها عن النار وتصفيتها من الماء

§ تسخين الكمية المتبقية من زيت الذرة في مقلاة على النار، ثمّ وضع البصل، والثوم والتحريك جيداً

§ ثمّ إضافة الليمون المجفف، ورب البندورة، والبندورة المبشورة، والفلفل الأخضر الرومي، بالإضافة إلى الكمية المتبقّية من الملح

§ إضافة نصف كمية مرقة الدجاج، والمعكرونة والتحريك جيداً حتّى تتجانس المكوّنات

§ تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة

§ تسخين الكمية المتبقية من مرقة الدجاج في قدر على النار، ثمّ إضافة الأرز والزعفران والتحريك جيداً

§ تغطية الخليط وتركه على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة أو حتّى ينضج الأرز، ثمّ رفعه عن النار ووضعه جانباً

§ تقسيم الأرز إلى قسمين

§ وضع لون الطعام الأصفر على القسم الأول من الأرز وخلطه جيداً حتّى يكتسب اللون الأصفر

§ وضع لون الطعام الأحمر على القسم الثاني من الأرز، وخلطه حتّى يكتسب اللون الأحمر

§ سكب الأرز الأصفر، والأرز الأحمر في طبق واسع للتقديم

§ إضافة الدجاج المحمرّ

§ تزيين الطبق بشرائح البندورة، والبيض، والليمون، والمكسرات المقلية، والبصل المقلي