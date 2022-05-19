طريقة عمل الباستا بالجبنة

مقادير الباستا بالجبنة

طريقة التحضير

سلق المعكرونةضعي الماء في قدرعلى النار، ثم أضيفي له مكعب الماجي، ثم المعكرونة واسلقيها لمدة عشر دقائق، ثم صفيها واغسليها بالماء البارد.تحضير الخضارضعي الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل والفلفل الحلو وقلبيهم، ثم أضيفي الماجي والفلفل الحار وبقية التوابل وحركيهم لمدة خمس دقائق على نار هادئة حتى تنضج المكونات.إضافة البندورةأضيفي البندورة وصلصة البندورة إلى خليط الخضار، ثم أضيفي القليل من الماء وحركي المكونات حتى تتجانس واتركيها على النار لمدة دقيقتين، ثم استخرجي مقدار ملعقتين من الصلصة.إضافة الباستاأضيفي الباستا إلى الصلصة وقلبيها جيداً لمدة خمس دقائق، حتى تتجانس مكوناتها.تحضير خليط الأجباناخلطي جميع الأجبان والقشطة في الخلاط الكهربائي، ثم اسكبي فوقها الصلصة.تحضير الباستا بالجبنة للشويضعي الباستا في صينية الفرن، ثم اسكبي فوقها خليط الأجبان، ثم رشي فوقها القليل من الجبنة، وأدخليها إلى الفرن لمدة عشر دقائق حتى تتحمر الجبنة.تقديم الباستا بالجبنةاخرجي الباستا من الفرن، ثم قدميها ساخنة.