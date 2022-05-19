تعتبر الباستا من المكونات الشهية التي تفضل معظم ربات البيوت تحضيرها بوصفات متنوعة، إذ يمكن تحضيرها بصلصة البندورة، أو الصوص الأبيض، ويمكن استخدام أي نوع من أنواع المعكرونة للحصول على طبق شهي غني بالكربوهيدرات والعناصر المهمة، واليوم نقدم طريقة عمل الباستا بالجبنة بخطوات بسيطة، وبالصور.
مقادير الباستا بالجبنة
- نصف كيلوغرام من المكرونة.
- ملعقة من الزيت.
- حبة بندورة مفرومة.
- بصله مفرومة.
- ملعقة من صلصة البندورة.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- مكعبان من الماجي. حبة من الفلفل الحلو المفروم.
- قرن من الفلفل الحار المفروم. علبة من القشطة.
- ملعقتان كبيرتان من الجبن السائل.
- كوب من الجبنة المبشورة.
طريقة التحضير
سلق المعكرونة
ضعي الماء في قدرعلى النار، ثم أضيفي له مكعب الماجي، ثم المعكرونة واسلقيها لمدة عشر دقائق، ثم صفيها واغسليها بالماء البارد.
تحضير الخضار
ضعي الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل والفلفل الحلو وقلبيهم، ثم أضيفي الماجي والفلفل الحار وبقية التوابل وحركيهم لمدة خمس دقائق على نار هادئة حتى تنضج المكونات.
إضافة البندورة
أضيفي البندورة وصلصة البندورة إلى خليط الخضار، ثم أضيفي القليل من الماء وحركي المكونات حتى تتجانس واتركيها على النار لمدة دقيقتين، ثم استخرجي مقدار ملعقتين من الصلصة.
إضافة الباستا
أضيفي الباستا إلى الصلصة وقلبيها جيداً لمدة خمس دقائق، حتى تتجانس مكوناتها.
تحضير خليط الأجبان
اخلطي جميع الأجبان والقشطة في الخلاط الكهربائي، ثم اسكبي فوقها الصلصة.
تحضير الباستا بالجبنة للشوي
ضعي الباستا في صينية الفرن، ثم اسكبي فوقها خليط الأجبان، ثم رشي فوقها القليل من الجبنة، وأدخليها إلى الفرن لمدة عشر دقائق حتى تتحمر الجبنة.
تقديم الباستا بالجبنة
اخرجي الباستا من الفرن، ثم قدميها ساخنة.