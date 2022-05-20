Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الميزة المنتظرة تقترب.. "واتساب" يعفي مستخدميه من "الإحراج"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ماء الزهر: فوائد صحية وجمالية بالجملة!

للنساء فقط

2022-05-20 | 09:18
ماء الزهر: فوائد صحية وجمالية بالجملة!
1,215 مشاهدة

نادرًا ما يخلو أيُّ بيت عربي من ماء الزهر ولكنّ أقلية تدرك أنه كنز صحي وجمالي نظرًا إلى فوائده المتعدّدة التي سنعرضها هنا:

صحيًّا يساعد ماء الزهر على:

§       التخفيف من حدّة السعال: من خلال إضافة بضع قطرات إلى كوب الشاي الساخن، مع شرائح من الليمون والقرفة والعسل

§       معالجة آلام البطن

§       تهدئة الأعصاب نظرًا لرائحته الزكية التي تبعث على الاسترخاء والتي تجعله محببًا بشكل خاص في جلسات التدليك والمساج

§       تحسين جودة النوم من خلال: رشّ بضع نقاط على الوسادة أو على الفراش أو فرك بضع نقاط على الجبهة عند الإصابة بالصداع

 

جماليًّا، يساهم ماء الزهر في:

§       توحيد لون البشرة مع الإشارة إلى أنه يناسب البشرة الدهنية

 

§       ترطيب البشرة:

المكونات: 1/2 كوب من ماء الزّهر. 3 ملاعق كبيرة من العسل. 2-3 أكواب من الحليب.

طريقة الاستعمال: يتم إضافة المكوّنات السابقة جميعها إلى مياه الاستحمام؛ للاستفادة من خصائصها، والحصول على بشرة ناعمة ورطبة.

 

§       علاج حب الشباب من خلال استخدامه صباحًا ومساءً لتقشير البشرة بلطف وتنظيف المسامات وتخليصها من الشوائب

§       تخفيف الاحمرار في موضع البثور، وتخفيف حدة مظهرها:

المكونات: ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان المطحون والناعم. ملعقة صغيرة من العسل الخام. كميّة صغيرة من ماء الزّهر.

طريقة الاستعمال: وضع الماسك بلطف على البشرة. ترك المزيج مدّة 30 دقيقة على الوجه. تنظيف البشرة بالماء الدافئ باستخدام قطعة قماش ناعمة.

 

 

§       ترطيب الشعر ومنحه قوة ولمعانًا

§       علاج حروق الشمس

§       الحماية  من علامات تمدد الجلد ما يزيد من أهميته لدى النساء الحوامل

 

الفرق بين ماء الزهر وماء الورد

يخلط العديد من الناس بين ماء الورد وماء الزهر. لكنّ الفرق بينهما هو أن الأخير (ماء الزهر) يستخرج من زهرات النارنج أو زهرات البرتقال فيما الآخر يعتمد  على بتلات الورود  من دون وجود نوع معين من الورد. لكنّ استخداماتهما متشابهة بعض الشيء مع الإشارة إلى أن لماء الورد شهرة أوسع في المجال الجمالي.

 

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:41 | 2022-05-20 16:41
16:37 | 2022-05-20 16:37
16:36 | 2022-05-20 16:36
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.