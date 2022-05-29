طريقة عمل بان كيك اللوتس

وبان كيك اللوتس صنف مبتكر من أصناف البان كيك التقليدية، وهو من أنواع الحلويات الغربية التي بات لها مكانة متقدمة على موائدنا العربية.يمتاز البان كيك بسهولة تحضيره والإضافات الشهية التي يمكن تناولها معه، مثل صوص الشوكولاته والنوتيلا وشراب القيقب والعسل والموز وغيرها من الإضافات اللذيذة التي تضفي المزيد من الطعم لهذا النوع من الحلويات.مقادير عمل بان كيك اللوتس: