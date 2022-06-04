تسريحات شعر ناعمة لعروس الصيف(صور)

تسريحات شعر ناعمة لعروس الصيف تتجه نحو الموديلات الطبيعية والخصل البسيطة التي تجعل اطلالتها مشرقة وناعمة في الوقت عينه. فطبّقي اجمل تسريحات شعر ناعمة لعروس الصيف واحصلي على جمال مميز بأسلوبهن.



تسريحات شعر ناعمة مع الخصل الويفي

تسريحات شعر ناعمة لعروس الصيف اختاريها مع الموديلات الويفي المنسدلة بخصل عريضة الى اسفل الظهر.

فطبّقي يوم الزفاف التسريحات الناعمة الخصل المسحوبة بشكل كامل الى الاعلى مع الخصل العريضة المسحوبة مع الشعر الويفي الطويل بشكل حيوي وملفت للنظر.

كما طبّقي تسريحات شعر ناعمة لعروس الصيف من خلال تطبيق الكعكة المنخفضة مع الخصل المالسة المسحوبة على .

تسريحات شعر ناعمة مع الرفعة النصفية

كما اختاري تسريحات شعر ناعمة لعروس الصيف مع الرفعة النصفية المسحوبة الى الاعلى بشكل كامل بطريقة تظهر ملامح البشرة لجعل اطلالتك ملفتة للنظر خصوصاً عند وضع اكسسوار شعر الباند الكريستالي والملفت بقطع متعددة الاحجام مع حبيبات اللؤلؤ بطريقة ملكية.