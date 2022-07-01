طريقة ستيك اللحم بصوص الفطر

مقادير ستيك اللحم بصوص الفطر.أربع من شرائح لحم سميكة.كوب من الفطر مقطع شرائح.كوب من مرق اللحم أو الدجاج.ربع كوب من كريمة طبخ.أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.ملعقتان كبيرتان من البصل مفروم ناعم.ملعقة كبيرة من الزيت.ملعقة كبيرة من الدقيق.ملح ( حسب الرغبة).فلفل أسود (حسب الرغبة).- تتبيل اللحمتبلي اللحم بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

- شوي اللحمضعي الزيت، ونصف كمية الزبدة على نار متوسطة في مقلاة غير لاصقة، واتركيهما حتى الذوبان، ثم أضيفي شرائح اللحم، وابدئي بطهي الستيك إلى أن ينضج لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر على جانبيه.- تحضير صوص الفطرضعي الزبدة في نفس مقلاة طهي الستيك، ثم أضيفي الفطر، وقلبي لمدة ثلاث دقائق، ثم أضيفي البصل وتبلي بالملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي المرق والكريمة، وحركي باستمرار حتى الغليان.- تقديم ستيك اللحم بصوص الفطرضعي ستيك اللحم في أطباق التقديم، وقدميها مع صوص الفطر والخضار السوتيه.