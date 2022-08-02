وصفة اليوم.. إيدام باكستاني بالدجاج

يعتبر الإيدام من الأكلات التقليدية المعروفة والتي تتميز بالطعم الشهي نتيجة التوابل المضافة، كما تتعدد أنواعه فمنه الإيدام بالخضار والبطاطا واللحم وغيرها، إليك اليوم وصفة سهلة لتحضير إيدام باكستاني بالدجاج خطوة بخطوة، طبقيها وقدميه لعائلتك مع طبق الأرز الأبيض
مكونات الإيدام
ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
ملعقتان كبيرتان من السمن.
نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.
فصان من الثوم المفروم.
450 غراماً من صدور الدجاج المقطعة.
3 حبات من البندورة المقطعة.
حبتان من الفلفل الأخضر الحار.
ملعقة صغيرة من الكمون.
ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.
ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة.
طريقة التحضير
قلي الثوم
يسخن الزيت والسمن في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، يضاف الثوم والزنجبيل ويقلبوا معاً.
إضافة الدجاج والتوابل
تضاف قطع الدجاج وتحرك قليلاً،ثم تضاف باقي المكونات وهي البندورة والفلفل والتوابل كلها وتخلط جيداً، ثم يغطى المزيج ويترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.
سكب وتقديم إيدام الدجاج
يسكب الإيدام في أطباق التقديم، يرش بالكزبرة ويقدم ساخناً.