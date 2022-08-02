وصفة اليوم.. إيدام باكستاني بالدجاج

مكونات الإيدام

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.ملعقتان كبيرتان من السمن.نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.فصان من الثوم المفروم.450 غراماً من صدور الدجاج المقطعة.3 حبات من البندورة المقطعة.حبتان من الفلفل الأخضر الحار.ملعقة صغيرة من الكمون.ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.ملعقة صغيرة من الملح.نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.نصف ملعقة صغيرة من الكركم.ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة.طريقة التحضير