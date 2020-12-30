وزير الدفاع يأمر بترقية نحو 100 ألف منتسب في الجيش

وقال بيان لوزارة الدفاع تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل (اليوبيل الماسي) أمر وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بترقية مراتب الجيش العراقي، مستحقي الترقية في جدول 6 كانون الثاني 2021 إلى رتبة واحدة أعلى".واضاف البيان انه "من ضمنهم كافة الجرحى والمفقودين المؤشرين في نظام الموارد البشرية والبالغ عددهم (96707) منتسب تكريماً لجهودهم وتضحياتهم داخل المؤسسة العسكرية".