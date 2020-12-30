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خريجو الهندسة يواصلون اعتصامهم أمام شركة نفط ذي قار

محليات

2020-12-30 | 07:55
خريجو الهندسة يواصلون اعتصامهم أمام شركة نفط ذي قار
243 مشاهدة

واصل العشرات من خريجي الكليات الهندسية والمعاهد في محافظة ذي قار اعتصامهم المفتوح امام شركة نفط ذي قار للمطالب بتوفير درجات وظيفية لهم.

وقال احد المعتصمين نائل كريم لمراسل السومرية نيوز، "نحن مستمرون بالاعتصام منذ اكثر من 9 اشهر امام شركة نفط ذي قار للمطالبة بال تعيين، ولكن لم نر اي استجابة من قبل الحكومة المركزية لهذا اللحظة".

وطالب وسام احمد، وهو احد الخريجين، رئيس الوزراء بـ"الموافقة بالتعيين لاسيما ان خلية الازمة قد اطلعت على ظروف الاعتصام والمعتصمين وقامت بنقل صورة الى الكاظمي"، مبينا ان "مدير عام شركة نفط ذي قار ابدى استعداده لاستيعاب المعتصمين ومقدرته المالية على تموليهم من الموارد الذاتية".

واشار المعتصم سالم عبدالله الى ان "الظروف والمعاناة التي يتحملونها تتطلب تعاون ادارة الشركة والمحافظة والبرلمان من اجل توفير فرص العمل لهم ولعوائلهم".
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