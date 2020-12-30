التعليم تعلن استمرار التقديم الى الدراسة المسائية لـ"ذوي الشهداء" حتى هذا الموعد

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "التقديم إلى الدراسة المسائية يستمر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق السابع من كانون الثاني المقبل".وأوضح، أن هناك "كليات وأقساماً استحدثت فيها الدراسة المسائية وقد أضيفت إلى هذه القناة وهي متاحة للتقديم عبر البوابة الإلكترونية (www.dirasat-gate.org)"، مضيفاً أن "الطالب الذي سبق له التقديم يمكن أن يعدل خياراته على وفق رغبته في ضوء الكليات والأقسام التي استحدثت فيها الدراسة المسائية".