التربية تصدر توضيحاً بشأن عطلة رأس السنة

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "سيكون بدء الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق الـ4 من شهر كانون الثاني لعام 2021، وفقاً بما جاء في بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأضافت أن "يومي السبت والأحد سيكون هناك تعطيل للدوام بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية".وكانت الأمانة العام لمجلس الوزراء، أعلنت اليوم الخميس، عن بدء الدوام الرسمي للعام الجديد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء عطلة أعياد رأس السنة.