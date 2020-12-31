العراق ثاني أكثر دول العالم فتكًا بالصحفيين في عام 2020

قتل 50 صحافيا خلال عام 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروبا، حسبما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الذي نشر الثلاثاء.





وقالت المنظمة إن الرقم يظهر زيادة في استهداف المراسلين الذين يحققون في الجريمة المنظمة أو الفساد أو القضايا البيئية.

احتل العراق المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد القتلى بالصحفيين في عام 2020 ، بحسب تقرير سنوي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. ففي العراق، قتل صحفيون بالرصاص أثناء تغطيتهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد والبصرة .

كانت المكسيك أخطر بلد بالنسبة للصحفيين حيث قتل ثمانية صحافيين ، تليها العراق (ستة) وأفغانستان (خمسة) وباكستان (أربعة) والهند (أربعة).