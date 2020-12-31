العراق.. تسجيل 333 حالة ومحاولة انتحار خلال 2020

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، إن "عام ٢٠٢٠ يعد عاما مأساويا على العراقيين بسبب الانتهاكات التي طالت منظومة حقوق الانسان"، مشيراً الى أن "عام ٢٠٢٠ سجل ارقاما مخيفة في هذه الانتهاكات حيث بلغت حالات ومحاولات الانتحار (٣٣٣) حالة حيث سجلت بغداد النسبة الاعلى بـ (٧١ ) حالة تليها البصرة بـ(٤٩) حالة".وأضاف أن "عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تعاطي وتجارة المخدرات بلغ (٨٧٧٧) وبلغ عدد الموقوفين والمحكومين بالسجون ومراكز الاحتجاز العراقية (٦٤٣٠٢)"، موضحاً أنه "تم توثيق استشهاد (٥٨١) من المدنيين والعسكريين في احداث تشرين والفترة التي تلتها واصابة (٢٥٣٠٠) من المدنيين والعسكريين في حين بلغت حالات اغتيال واستهداف الناشطين والمدونين (٧٨)".ولفت الغراوي الى أن "حالات استهداف واغتيال الصحفيين والاعلاميين بلغت (٣٠٠) حالة في عموم محافظات العراق"، مضيفاً أنه "تم تسجيل (٤٩٠٠) حالة في قضايا القتل الجنائي في حين بلغت عدد حالات الطلاق في عامي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ (٨٧٨٧١) حالة في عموم محافظات العراق مع تسجيل (٥٩٥٢٩٢) اصابة بفايروس كورونا ووفاة (١٢٨١٣) مصابا بفايروس كورونا، وتم تسجيل اكثر من ١٥ الف حالة عنف اسري".