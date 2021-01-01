الصحة تسجل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 شخصا متأثرا بإصابته بالفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشارت الى تماثل 1976 حالة للشفاء.

وفي ادناه نسخة مصورة من الموقف الوبائي اليومي: