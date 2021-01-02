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تحالف الفتح يعزي بوفاة الفيلسوف الشيخ محمد صباح يزدي

محليات

2021-01-02 | 02:20
تحالف الفتح يعزي بوفاة الفيلسوف الشيخ محمد صباح يزدي
1,546 مشاهدة

وجه تحالف الفتح، السبت، تعازيه الى "قائد الثورة الإسلامية" والشعب الإيراني بوفاة الفيلسوف آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي.

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني والحوزات العلمية بوفاة آية الله الشيخ محمد مصباح يزدي الذي وافاه الأجل بعد عمر مديد قضاه مجتهداً وفيلسوفاً ومفكراً ومجدداً في قضايا الفلسفة الإسلامية المعاصرة".

واضاف، "كان عالما في الفقه يعيش التنوير الفكري هاجسا إنسانيا وقلقا معرفيا وسلوكا مجتمعيا مثلما كان هدفه الإسلام من دون أن تحد حدوده لغة أو قومية أو حاجز مثلما عاش الفكر الإسلامي مشروعا لإقامة الدولة الحضارية الحديثة"، مؤكدا "بفقده فقد الإسلام عالماً من علمائه وفقد المسلمون قامة فكرية وفلسفية مديدة ، لكن مؤلفاته المختلفة والمتنوعة ستترك أثره الطيب وبصمته الخضراء في صحراء الجدب الفكري الذي يعيشه عالم اليوم".

وتابع، "اليزدي الذي فقدته المنتديات الفكرية والعلمية الإيرانية سيعيش في ضمير المعرفة وتيار الأخلاقيين واهل السلوك الحضاري والفلسفي أكثر من سنوات عمره التي عاشها فقيهاً ومفكرا ومفسرا وأستاذا كبيرا لأن حياة الكبار مرهونة بمايعبق في أرواحهم من نمير المعرفة وغدير الاجتهاد والانكباب على التحصيل والدرس والإخلاص لله تعالى".

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