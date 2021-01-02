بالوثائق .. حكم قضائي يمنع مديراً عاماً حالياً في التربية من تولي منصب إداري

أظهرت وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، وجود حكم جنائي صادر بحق مدير عام شركة النهرين العامة لصناعة وإنتاج المستلزمات التربوية، دريد ضاري دعاس، والذي يُمنع بموجبه من تولي منصب إداري في الدولة.

في ادناه نسخة من الوثائق: