انخفاض الوفيات.. الموقف الوبائي في العراق لليوم

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.







كما تماثل 1929 حالة للشفاء من كورونا





وتم تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد وسجلت الوزارة 840 إصابة جديدة بفيروس كوروناكما تماثل 1929 حالة للشفاء من كوروناوتم تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد