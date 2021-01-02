تعرف على الطرق التي ستقطع يوم غد امام حركة العجلات في بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن الطرق التي ستقطع يوم غد امام حركة العجلات في بغداد.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل في يبان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عددا من الطرق ستقطع في جانبي الكرخ والرصافة لتأمين خطة ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي".

واضاف ان القطع سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا".

والقطوعات كالاتي:

جانب الرصافة

الطريق من الخط السريع اعلى النهضة

الطريق من الخط السريع باتجاه ملعب الشعب

من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير

من ساحة الخلاني باتجاه ساحة الطيران

من تقاطع الاتصالات باتجاه اسفل جسر الجمهورية

تقاطع الفنادق باتجاه جسر الجمهورية

من ساحة كهرمانة باتجاه ساحة الفردوس باتجاه ساحة النصر وصولاً لساحة التحرير

تقاطع التربية باتجاه ساحة الطيران

قرطبة باتجاه الطيران

من مول النخيل باتجاه قرطبة

جانب الكرخ

شارع المطار قطع جانب واحد