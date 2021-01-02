بالصور.. موقع اغتيال سليماني والمهندس الان

تنشر وكالة السومرية نيوز، صورا لاحياء ذكرى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في مكان حادث اغتيالهما قرب مطار بغداد.

الصور ادناه بعدسة علي جاسم



