الصحة تسجل 1974 حالة شفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 1974 حالة شفاء من فيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1974 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فضلاً عن 742 إصابة، بالإضافة إلى خمس حالات وفيات".



