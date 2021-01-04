التعليم العالي: الدراسة الإلكترونية ستستمر لحين زوال كورونا

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي قوله، إن "متغيرات الظرف الصحي الحالي استدعت ان تتبنى الوزارة وجامعاتها خلال العام الدراسي الحالي (2020 /2021) خطة وبرنامجا يقوم على آلية التعليم المدمج الذي يغطي متطلبات المواد النظرية عبر المنصات الرقمية".واضاف العبودي أن "هذا البرنامج يؤمّن مستلزمات الجانب التطبيقي والعملي في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلوم"، مشيراً الى ان "اي كلية او معهد لديهم جانب عملي يقتضي حضور الطلبة في المواد الدراسية العملية المختبرية والسريرية، يكون على وفق جداول مرنة تحدد مسارات التناوب الخاصة بمجاميع الطلبة، كما انها تحقق في الوقت نفسه الافادة من الجانب العلمي والعملي، فضلا عن انها ستؤمّن سلامة المنتسبين والطلبة عن طريق تطبيق شروط لجنة الصحة والسلامة الوطنية الخاصة بالجائحة".