"ظلام دامس" يُخيّم على الرطبة

وقال الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الرطبة تلتحق بالقائم وتعيش ظلاماً دامساً بسبب توقف محطة كهرباء ديزلات الرطبة (310 كم غرب الرمادي) بسبب قطع امدادات الوقود لها من قبل وزارة النفط لوجود ديون مالية بين النفط والكهرباء".ودعا الدليمي، وزارتي الكهرباء والنفط، إلى "حل الاشكاليات العالقة وتوفير الوقود الى الرطبة، من أجل إعادة توليد التيار الكهربائي".