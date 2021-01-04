اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، عن انتحار امرأة ايزيدية شنقاً داخل مخيم في دهوك.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، إن "نازحة في مخيم ايسان تبلغ من العمر 20 عاماً اقدمت على شنق نفسها بالحبل".

واضاف الغراوي أن "ادارة مخيم ايسان للنازحين من ابناء المكون الايزيدي عثرت على جثة المرأة في خيمتها وهي عالقة في مشنقتها"، موضحاً أن "سبب الانتحار لوجود خلافات عائلية بين الضحية وزوجها اللذين انفصلا عن بعضهما مؤخرا بسبب مشاكل عائلية خاصة".

وطالب الغراوي الحكومة بـ"تأمين متطلبات العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم الانسانية".