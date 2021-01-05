ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

وذكرت الهيأة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه"تم ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد َوالمنجزة معاملتها الكمركية خلافاً للضوابط من قبل لجنة الكشف الكمركي في بوابة البصرة في الميناء".واضافت انه " تم ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها".واكدت الهيأة، انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".