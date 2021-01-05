التعليم تعلن استمرار التقديم للدراسة المسائية بالجامعات حتى الأربعاء من الأسبوع المقبل

وقالت دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن استمرار التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 2021/1/13".جدير بالذكر أن وزارة التعليم، أعلنت الأربعاء الماضي، عن استمرار التقديم إلى الدراسة المسائية "ضمن قناة ذوي الشهداء" حتى السابع من الشهر المقبل.