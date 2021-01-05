التربية تُعلن عن قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ"الانتساب"

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، (05 كانون الثاني، 2021)، قبول دوام طلبة معاهد الفنون الجميلة بـ"بالانتساب" للعام الدراسي 2020 – 2021 .



وذكر إعلام التربية في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على ان يكون دوام الطلبة في المعاهد للعام الدراسي الحالي بالانتساب".

من جانبها، حددت المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي آلية القبول من خلال تقديم أولياء الأمور تعهد خطي بتدريس أولادهم بالمنزل ، وكذلك عدم المطالبة بإلغاء الدوام بالانتساب".

واستثنت "الضوابط من التقديم على الانتساب طلبة الخامس الا في حالتين (طلبة الدراسة المسائية المنتسبين في احد صنوف الاجهزة الامنية ، او ممن لديه حالة مرضية مستعصية تعضدها التقارير الطبية) ، كما ونوهت المديرية الى ان آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب هو الـ1 من شهر شباط المقبل لعام 2021".