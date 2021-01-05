انخفاض معدل السياحة في السليمانية

اعلن مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله، الثلاثاء، ان عدد الاشخاص الذين استخدموا مطار السليمانية الدولي كان 124 الفا و223 شخصا، فيما اشار الى انه بسبب جائحة كورونا انخفض معدل السياحة 73% مقارنة بالاعوام الماضية.

وقال عبد الله في تصريح صحفي، تابعته السومرية نيوز، انه "وفق الاحصائيات، فان معدل الطائرات التي استخدمت مطار السليمانية الدولي كان 55% وبمقارنة ذلك بالاعوام السابقة فان المعدل انخفض 45%، فضلا عن ضبط 47 وثيقة وفيزا وجوازات مزورة".

واضاف مدير مطار السليمانية، ان " الصحة في مطار السليمانية استقبل عام 2020 اربعة الاف و71 مريضا من السياح والعاملين وفي الشهر الثالث من العام الماضي وحتى الان، فان فريقا طبيا تابعا لمديرية الصحة في السليمانية في المطار يقوم بفحص السياح العائدين من العراق والخارج الى مطار السليمانية".

وبشان استيراد وتصدير السلع عن طريق المطار، قال عبد الله، انه "في العام الماضي تم استيراد 10 الاف و166 طنا من السلع عن طريق مطار السليمانية وخروج 324 طنا عبر المطار".