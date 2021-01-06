القوات الأمنية تقطع جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية قطعت جسر الجادرية، بالاضافة الى جسر الطابقين من جهة مصفى الدورة".ويوم امس أعلنت مديرية المرور، عن قطع عدد من الطرق في بغداد من الصباح الباكر ليوم الاربعاء وحتى الساعة الثالثة ظهراً بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وذكرت المديرية، أنه في جانب الكرخ سيتم قطع "منطقة المنصور، ومحيط المنطقة الخضراء ومن بينها ساحتا النسور والفارس العربي".أما في جانب الرصافة، فسيتم قطع "الجسر المعلق في منطقة الكرادة"، وفقاً للمديرية.