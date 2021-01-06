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منظمة: تقديم خدمات صحية لأكثر من 109 آلاف مواطن الشهر الماضي

محليات

2021-01-06 | 12:18
منظمة: تقديم خدمات صحية لأكثر من 109 آلاف مواطن الشهر الماضي
238 مشاهدة

أعلنت منظمة "داري"، الأربعاء، تقديم خدمات صحية "مجانية" لـ109118 مواطناً في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، خلال شهر كانون الأول من عام 2020.

وذكرت المنظمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنها "عاينت وعالجت (109118) مواطناً في مراكزها وعياداتها العاملة بمناطق متعددة من العراق خلال شهر كانون الأول 2020، وقدمت لهم خدمات تنوعت بين الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، التوعية والتثقيف الصحي".

وأوضحت، أن "إجمالي المستفيدين من خدمات داري في محافظة الانبار بلغ (39036) مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من (WHO) على نحو: مركز داري1- بزيبز (3131) مواطنا، مركز داري 8 -حي البكر (4677) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة ((5489مواطنا، العيادات المتنقلة (12597) مواطنين، فيما توزع القسم الآخر منهم على مراكز داري الممولة من (UNOCHA-IHF) على نحو: مركز داري2 عامرية الفلوجة (2430)مواطنا، مركز داري4 الحبانية (1541) مواطنا".

وأضافت: "أما عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو: صالة ولادة الكرمة (1145) مواطنة أجريت لـ (99) منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة (2147) مواطنات أجريت لـ (58) منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية (1623) مواطنة، فيما قدمت صالة ولادة حي البكر ــ هيت الممولة من(WHO) خدماتها لـ (3040) مواطنة من بينهن (87) أجريت لهن عملية ولادة طبيعية، بينما قدم مشروع "داري" للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من (CARE) خدماته لـ (6705) مواطنة".
وبينت، أنه "في نينوى، بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات داري (65984) مواطناً توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من (WHO) على نحو : مركز داري5 القوسيات (2550) مواطنا، مركز داري6 الجدعة (6710) مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار (3074) مواطنا، مركز داري9 البعاج (5436) مواطنا، مركز داري10 السنوني (8758) مواطنين، عيادات داري المتنقلة (24010) مواطنين، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك (5489 )مواطنا، مركز ابن سينا للتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي (1164) مواطنا".

وأشارت إلى أن "عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو : عيادة العوينات (1557) مواطنات، عيادة وانه ــ تلكيف (2509) مواطنة، عيادة القيروان (1295) مواطنة، صالة ولادة حمام العليل (3432) مواطنة، أجريت لـ (50) منهن ولادة طبيعية".

وتابعت، أنه "في محافظة صلاح الدين، بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من (UNFPA) بلغ (4098) مواطنة، توزعن على نحو: عيادة الصينية (2363) مواطنة، عيادة الزوية (1735) مواطنة".
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