غداً.. اختتام فعاليات مهرجان الواسطي السنوي في بغداد

وقال المدير العام لدائرة الفنون علي عويد العبادي في بيان، إن "دائرة الفنون العامة ستقيم يوم غد الخميس حفل اختتام فعاليات مهرجان الواسطي السنوي، باقامة محاضرة تحت عنوان (الفن والقمامة) للدكتور بلاسم محمد في قاعات دائرة الفنون العامة، تسلط الضوء على صناعة الفن من مخلفات القمامة".وأضاف أنه "سيقام بعد المحاضرة وهي آخر فعاليات مهرجان الواسطي لعام 2020، توزيع الشهادات التقديرية بين المشاركين فيه"، داعياً الفنانين الى "حضور المحاضرة وحفل اختتام المهرجان".