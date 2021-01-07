وزير العدل: ماضون بتخفيف اكتظاظ السجون ‏

جدّد وزير العدل سالار عبد الستار، الخميس، التأكيد على مضي الوزارة بخطط تخفيف الاكتظاظ في السجون.

وقال عبد الستار في تصريح ورد لصحيفة الصباح وتابعته السومرية نيوز، خلال زيارته التفقدية لسجن بابل المركزي ان "الزيارة تأتي ‏للاطلاع على واقع السجن وافتتاحه وذلك لتخفيف اكتظاظ اعداد النزلاء ‏المتواجدين في بعض الاقسام الاصلاحية وفقا للمعايير ‏الدولية لحقوق الانسان".

واكد أن "الخطة الحالية التي اتبعتها الوزارة ‏ماضية بإنهاء الاكتظاظ في جميع ‏السجون التابعة ‏للوزارة ‏من خلال استحداث قاعات سجنية تتلاءم مع معايير ‏حقوق الإنسان"، مبينا ان "الوزارة مهمتها اصلاح وتأهيل السجين من اجل دمجه مع المجتمع ليعيش حياة ‏كريمة".

وثمن "الجهود الكبيرة المبذولة في تأهيل السجن ومراعاة الجوانب الإنسانية المعنية بحقوق ‏الإنسان".