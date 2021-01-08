بالصور.. "كر وفر" في ساحة الحبوبي

شهدت ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، الجمعة، عمليات "كر وفر" بين متظاهرين وعناصر أمنيين، تطورت لاحقاً إلى إطلاق القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، ما أسفر عن اختناق أربعة أشخاص.