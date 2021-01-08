محافظة بغداد تستجيب لمطالبة مكتب الجنابي وتوافق على اكساء خمس مناطق

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، انه "تم قيام محافظة بغداد باعلان المناقصة رقم ٢٣ المتضمنة تبليط المناطق المدرجة ادناه :١: منطقة حي الفاروق والكرانصة والانوار في ناحية الجسر٢: منطقة باوي والقرى المجاورة لها في مركز القضاء٣: منطقة الجعارة وحي الامام الباقر في مركز القضاء٤: منطقة قرية البانورما والحضاريين في مركز القضاء٥: منطقة كصيبة والكرزية والقرى المجاورة في مركز القضاءواضاف "تمت الاستجابة لذلك بعد ان طالب مكتب النائب زياد الجنابي بأكساء تلك المناطق وتم متابعة الطلب مع الجهات ذاتةالعلاقة في محافظة بغداد ووزارة التخطيط ومن خلال الكتب الرسمية المرسلة من قبل النائب زياد الجنابي الى تلك الجهات".وتابع "ستبقى المطالبة بتقديم الخدمات لأهلنا هو شغلنا الشاغل لحين تحقيق الهدف المنشود بجعل قضاء المدائن بكافة مناطقه قضاء نموذجيا بمعاونة الجهات الحكومية الأخرى".