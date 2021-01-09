ارتفاع الاصابات بكورونا.. الموقف الوبائي بالعراق لليوم السبت

اعلنت وزراة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.









كما تم تسجيل شفاء 1965 حالة جديدة من كورونا





وسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا وسجلت الوزارة 907 إصابات جديدة بكوروناكما تم تسجيل شفاء 1965 حالة جديدة من كوروناوسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا