معاودة انخفاض الاصابات.. تعرف على الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 1752 حالة للشفاء من كورونا وتم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق